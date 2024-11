Am Landgericht Leipzig startet am heutigen Donnerstag der Prozess gegen vier mutmaßliche Internetbetrüger. Sie sollen bundesweit Zehntausende SMS und Whatsapp-Nachrichten verschickt haben, mit den klassischen Fängertexten im Stil von: "Hallo Mama, ich habe eine neue Handynummer, schreib mir schnell mal zurück" oder "Guten Tag, hier spricht ihre Bank, da ist was mit ihrem Konto". Das Ziel: Täuschung und Betrug mit vermeintlich in Not geratenen Verwandten oder Testüberweisungen.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Jan Woitas