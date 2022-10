Die Leipziger Hauptfeuerwache am Goerdelerring ist nach viereinhalb Jahren Bauzeit wiedereröffnet worden. Darüber informierte die Stadt Leipzig am Donnerstag. Die Sanierung des mehr als 100 Jahre alten Gebäudes war dringend notwendig, sagte Direktionsleiter Axel Schuh bei der Eröffnung: "Alle technischen Anlagen, ob Sanitär, Heizung, Elektro, Werkstatt und Aufzug waren total verschlissen. Fenster und Türen schlossen nicht mehr dicht. Die Fassaden waren in einem schlimmen Zustand." Das Dach in Straßenrichtung wurde durch ein Netz abgesichert, so Schuh. Brand- und Arbeitsschutz in der alten Hauptwache waren nicht mehr gewährleistet.