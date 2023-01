Laut Staatsanwaltschaft hat der heute 28-Jährige bereits aus der Haft heraus mit zwei weiteren Hauptbeschuldigten und zwei Mitangeklagten, denen Beihilfe vorgeworfen wird, einen neuen Drogen-Onlinehandel aufgezogen.



Unter dem Namen Candy Love lief dieser von April 2019 bis Januar 2021. Laut Anklage sollen in dem Zeitraum rund 20 Kilo Drogen wie Kokain, Haschisch und Ecstasy-Tabletten in rund 400 Postsendungen in und außerhalb von Deutschland verschickt worden sein. Der Gesamterlös des arbeitsteiligen und bandenmäßigen Verkaufs und Versands der Drogen soll der Staatsanwaltschaft zufolge bei über 94.000 Euro liegen.