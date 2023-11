In einer MDRfragt-Umfrage für ganz Mitteldeutschland aus dem Sommer fanden 80 Prozent der Befragten, dass es insbesondere in den großen Städten an öffentlichen Toiletten mangelt. Zudem hielten rund zwei Drittel das Toiletten-Angebot an beliebten Ausflugszielen wie Parks oder Seen für unzureichend. Auch ich stelle unterwegs immer mal fest, dass der Toilettengang entweder ziemlich viel Kleingeld kostet oder einfach wegen dreckiger Verhältnisse sehr unangenehm ist.