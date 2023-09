Dieser Anblick gehört bald der Vergangenheit an. Bildrechte: dpa

Der höchste Schornstein Leipzigs wird nach 37 Jahren Standzeit gesprengt.

Eine Sprengmeisterin bringt den 170 Meter hohen Koloss zu Fall.

Statt Kohle sorgen jetzt Gas und später Wasserstoff für Fernwärme.

In Leipzig wird am Sonntag, 10. September, ein 170 Meter hoher Schornstein gesprengt. Er gehört zum ehemaligen Braunkohle-Heizwerk "Max Reimann". Das hatte bis 1996 Teile der Stadt mit Fernwärme versorgt. Der Anfang 1987 in Betrieb genommene Schornstein wurde damit nur neun Jahre lang gebraucht. Weitere 28 Jahre stand er weithin sichtbar, aber ungenutzt, an der Arno-Nitzsche-Straße im Süden Leipzigs herum.

Abriss preiswerter als Erhalt

Die Leipziger Stadtwerke prüften nach eigener Aussage Nachnutzungsmöglichkeiten. Diese hätten sich aber als unwirtschaftlich erwiesen. Die Sicherheit und finanzielle Gründe gaben letztlich den Ausschlag für den Abriss. Der sollte schon vor einem Jahr stattfinden, aber weil noch offene Fragen mit den Anrainern geklärt werden mussten, verzögerten sich die Arbeiten. So wie hier in Lippendorf 2005 soll auch die Leipziger Esse in sich zusammenfallen. (Archivbild) Bildrechte: imago/suedraumfoto

Nun soll der Riese am 10. September zwischen 10 Uhr und 10:30 Uhr fallen. Unter Anleitung von Sprengmeisterin Ulrike Matthes werden 100 Kilogramm Sprengstoff so am Schornstein platziert, dass er sich bei der Detonation in drei Teilen wie eine Ziehharmonika zusammenfaltet - wenn alles klappt wie geplant. Zur Sicherheit wird dennoch ein Sperrkreis mit einem Durchmesser von 400 Metern eingerichtet, in dem sich ab 8 Uhr bis etwa 12 Uhr keine Menschen aufhalten dürfen. Das betrifft hauptsächlich Kleingartenbesitzer, Friedhofsbesucher, kleinere Firmen, eine Tankstelle sowie ein Gartencenter, das aber sonntags ohnehin geschlossen hat. Der Sperrkreis für die Sprengung des Schornsteins in Leipzig. Bildrechte: MDR

Fenster und Türen wegen Staub schließen