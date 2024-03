Inzwischen ist der Jugendtreff auch Postadresse für 15 Leute, die nichts mehr haben. Sie kommen regelmäßig vorbei und können so wenigstens Briefe und Pakete erhalten. Wer an diesem Punkt im Leben angekommen ist, steckt oft mitten in einer Drogenkarriere. Die größten Probleme seien Alkohol und Liqid Ecstasy, sagte Streetworker André Steiner.

Vor rund eineinhalb Jahren drohte die Drogen-Szene zu eskalieren. Berauschte Jugendliche brachen in Häuser und Keller ein. Die Polizei reagierte mit intensiven Kontrollen. Suchtberater und Jugendsozialarbeiter sind auf den Straßen unterwegs. Nach außen hin sei es ruhiger geworden, konsumiert werde aber weiterhin, sagt die Jugendberaterin Michelle Gröper. Und die Zahl der Hilfesuchenden steige weiter an. Die Jugendsozialarbeiter wünschen sich deshalb weitere Beratungsstellen in Eilenburg. Überlegungen dazu gibt es in der Stadt, Beschlüsse aber noch nicht.