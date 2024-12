Nach dem Sturz des syrischen Diktators Bachar al-Assad zogen am Sonntag in Leipzig mehrere tausende Menschen jubelnd durch die Straßen. Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN am Montag mitteilte, verlief alles friedlich und ohne weitere Vorkommnisse, außer vereinzelt Pyrotechnik. Fast ein viertel Jahrhundert war Assad Präsident und Oberbefehlshaber der syrischen Armee. Die Demonstration war laut Polizei angemeldet. Sie startete am Nachmittag in der Eisenbahnstraße und führte über die Wurzner Straße, die Dresdner Straße und den Innenstadtring wieder zurück zur Eisenbahnstraße. Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmenden auf 5.000.