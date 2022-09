In Leipzig wird am Sonntag der bundesweite Tag des offenen Denkmals eröffnet. An dem Aktionstag der Deutschen Stiftung Denkmalschutz können Besucherinnen und Besucher mehr über die Geschichte von rund 5.000 Orten und Gebäuden in der ganzen Bundesrepublik erfahren. Einige der Denkmäler sind sonst unzugänglich und öffnen nur am Aktionstag ihre Türen.