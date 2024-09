Grund für die neue Art der medizinischen Versorgung ist, dass bundesweit und auch in Leipzig die Zahl der Rettungsdiensteinsätze kontinuierlich ansteigt. Dafür sorgen demografische Faktoren und eine nicht optimale Patientensteuerung und Vernetzung der Versorgungsebenen.

Wie der Leiter der Branddirektion Axel Schuh MDR SACHSEN sagte, müssten bis zu 60 Prozent der Anrufe, die in der Leitstelle eingehen, nicht durch Notfallmediziner versorgt werden. Die Folge: Rettungsteams sind gebunden und stehen für lebensbedrohlich erkrankte oder verletzte Patientinnen und Patienten nur zeitverzögert zur Verfügung. Axel Schuh erklärte: "Für eine nachhaltige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche notfallmedizinische Versorgung müssen wir neue Formen etablieren."

Hier setzt die "Telemedizinische Einsatzunterstützung" an, die aus drei Komponenten besteht. Den Rettungs- und Notfallsanitätern soll demnach ein Tele-Notarzt oder eine Tele-Notärztin in der Integrierten Regionalleitstelle Leipzig zur Verfügung stehen. Per Videochat unterstützten sie die Einsatzkräfte vor Ort. Die Notfallmediziner erhalten wiederum Unterstützung durch sogenannte Einsatzsichter. Um Ressourcen zu sparen, solle die anstelle von Rettungswagen zu den Patienten geschickt werden.