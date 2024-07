Bildrechte: IMAGO/Jürgen Heinrich

Di Fabio sagte bei der Vorstellung des Gutachtens, zwar funktioniere das Rettungssystem in vielen Regionen, aber es gebe erhebliche qualitative Unterschiede in der Fläche. Das zeige sich vor allem bei der Länge der Hilfsfristen, also dem Zeitraum bis zur Ankunft der Rettungskräfte vor Ort.



Di Fabio identifizierte mehrere Probleme. Die Fallzahlen in der Notfallversorgung seien stark gestiegen. Rettungsdienste würden stark und häufig für einfache Erkrankungen beanspruchte. Sie hätten schlecht ausgestattete Einsatzfahrzeuge und Leitstellen würden nicht zusammenarbeiten.