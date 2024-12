MDR KULTUR: Welchen Ansatz verfolgt "Knusper Knusper" am Theater der Jungen Welt?

Annika Jacobs: Wir haben versucht, die Inszenierung so einzurichten, dass sie für sehende, sehbehinderte und blinde Menschen gleichermaßen funktioniert. Das heißt, wir haben mit einer sehenden und einer sehbehinderten Dramaturgin gearbeitet. Und wir hatten auch Probegruppen aus verschiedenen Kindergärten und Schulen bei uns. Da waren auch sehende, sehbehinderte und blinde Kinder dabei.

Bildrechte: Annika Jacobs

Wir haben "Hänsel und Gretel" ausgewählt, weil das an sich schon sehr "viel-sinnlich" ist. Es gibt ja auch den Ansatz, dass man den ganzen Theaterraum dunkel macht und dass keine Person etwas sieht. Das war nicht unser Ansatz, sondern wir bestärken alle Sinne. Das heißt, es gibt durchaus etwas zu sehen für Leute, die was sehen wollen, aber es gibt auch sehr viel zu hören, und vor allem gibt es eine starke taktile Ebene. Es wird ganz viel angefasst.

Wir bestärken alle Sinne. Annika Jacoba Access-Dramaturgin

Was und wie kann man denn da konkret anfassen?

Wir arbeiten mit verschiedenen Perspektiven und Wahrnehmungen, indem wir zum Beispiel eine Rundum-Bestuhlung haben und die Leute im Kreis mit auf der Bühne sitzen und Teil des Waldes von Hänsel und Gretel sind. Das macht es auch leichter für die beiden Spieler*innen, näher an das Publikum heranzukommen. Wir haben zum Beispiel als Teil des Bühnenbildes kleine fahrbare Tischchen, auf denen verschiedene Dinge liegen, und die können dann an die einzelnen Publikumsinseln herangefahren und angefasst werden.

Bildrechte: zenna

Und weil wir eine starke Hördramaturgie haben und es ganz viel darum geht, Geräusche zu erzeugen, wird das Publikum auch daran beteiligt, diese Geräusche selbst mitzugestalten und sie darüber zu verstehen. Wenn man nicht sieht, wie das Geräusch erzeugt wird, dann hört man nur das Geräusch. Und dadurch, dass das Publikum selber mitmachen kann, erklärt sich dann auch diese ästhetische Ebene.

Was braucht inklusives Theater für junges Publikum?

Es braucht vor allem eine Offenheit, Regeln und Normen, die gesetzt zu sein scheinen, für das Theater zu befragen. Und ich glaube, dass Theater für junges Publikum ein total dankbarer Spielort ist, weil wir da oft mit Zielgruppen arbeiten, die das erste Mal ins Theater kommen oder einfach noch nicht voraussetzen: So und so funktioniert Theater, und so und so muss ich mich da verhalten. Es geht darum, zu überlegen: Was funktioniert für welche Person und für welche eben auch nicht? Und was müssen wir daran ändern?

Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jan Woitas

Das klingt nach einem Theater, das auch das Theater für Sehende noch sehr bereichern kann.

Auf jeden Fall. Weil es neugierig macht, andere Sinne mehr zu nutzen. Und ich habe jetzt auch öfter von Besuchenden das Feedback bekommen, dass sie total Lust hatten, teilweise die Augen zuzumachen und das Stück mehr übers Hören oder übers Anfassen zu erleben. Es gibt in unserer Gesellschaft einen starken Fokus auf den Sehsinn und auf den Hörsinn, und andere Sinne werden – zum Beispiel in der Schule – gar nicht so bespielt.

Wenn ich in den Wald gehe, dann gibt es da nicht nur viel zu sehen, sondern auch viel zu hören und zu riechen. Annika Jacobs Acces-Dramaturgin