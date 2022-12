Die Besetzung des Audimax an der Uni Leipzig ist beendet. Seit Montagnachmittag hatten Klimademonstranten den Hörsaal besetzt gehalten. Jetzt haben sie sich mit der Uni auf einen Kompromiss geeinigt . Wie die Sprecherin der Gruppe "End Fossil: Occupy!" , Helena Arweiler, auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, hat die Universität mehrere Forderungen der Aktivisten akzepiert: "Die Uni will auf ein verpflichtendes Klimamodul für alle Studiengänge hinwirken und deutlich vor 2030 klimaneutral werden", sagte die Lehramtsstudentin.

In der Praxis ist vieles nicht so einfach umzusetzen wie sich die Besetzer das vorstellen.

Der Sprecher der Universität Leipzig, Carsten Heckmann, berichte auf Anfrage von MDR SACHSEN von "vernünftigen Gesprächen" mit den Besetzern, gab aber zu bedenken: "In der Praxis ist vieles nicht so einfach umzusetzen wie sich die Besetzer das vorstellen." So teile die Universität zwar das Ansinnen, dass etwas gegen die Klimakrise getan werde müsse, "aber eine Universität ist kein Unternehmen. Die Uni-Leitung kann nicht einfach ein verpflichtendes Klimamodul für alle Studiengänge anordnen. Dafür gibt es an der Universität demokratische Prozesse", so Heckmann.