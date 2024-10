Zahlen zum Semesterbeginn an der Uni Leipzig - Für die rund 7.000 Erstesemesterplätze waren 37.000 Bewerbungen eingegangen.

- Das sind etwa 2.000 Bewerbungen weniger als im Vorjahr, was die Hochschule auch mit dem Geburtenrückgang begründet.

- Insgesamt zählt die Universität Leipzig damit im Wintersemester 2024/25 mehr als 31.000 Studierende. Davon stammen 11,7 Prozent aus dem Ausland.

- Die meisten Studienanfänger gibt es in den Fächern Lehramt (1.300), Rechtswissenschaft (780) und in den vier medizinischen Studiengängen (590).



Quelle: Universität Leipzig