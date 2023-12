Die Turmuhr der Leipziger Nikolaikirche schlägt 11 Uhr. Am Gebäude des Instituts für Klassische Archäologie in der Ritterstraße enthüllen Studierende an diesem Montag ein Transparent, auf dem "Archäologie in Sachsen erhalten" steht. Organisiert hat die Protestaktion der Archäologie-Fachschaftsrat der Uni Leipzig. Die Archäologie-Studierenden fürchten um den Erhalt ihres Studiengangs, erklärt Sarah Ullmann vom Fachschaftsrat. "Die Probleme in den Geisteswissenschaften und der Archäologie sind nicht neu. An anderen Universitäten wie Jena und Halle wird auch gespart", sagt die Archäologiestudentin.