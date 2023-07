Ein 43 Jahre alter Mann ist wegen Mordes an einer Prostituierten in Leipzig zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Es sei zweifelsfrei erwiesen, dass der Mann die 31-Jährige vergangenen Herbst in einem Hotel heimtückisch getötet habe, urteilte das Landgericht Leipzig am Dienstag. Der 43-Jährige stach demnach mit mehreren Stichen in den Hals und den Oberkörper seines Opfers ein. Der Verurteilte hatte sich zu der Tat bekannt und Bedauern geäußert.

Im vergangenen Jahr hatte ein 43-Jähriger eine Prostituierte in einem Leipziger Hotel ermordet. Er soll nun in lebenslange Haft kommen. (Symbolbild) Bildrechte: imago/Granata Images