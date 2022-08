In den letzten zehn Jahren ist am "Schladi", wie er in der Region liebevoll genannt wird, ein echtes Wassersportparadies entstanden. Im Osten an der Schladitzer Bucht, gibt es wirklich fast alle Wassersportarten, ob Kitesurfen, Windsurfen, Segeln, tauchen und schnorcheln, Kanu- oder Kajakfahren und Stand Up Paddling. Ich habe mich für gleich zwei Trendsportarten in Kombination entschieden: Yoga auf dem Stand-Up-Paddle-Board.



Trainerin Sissy Meinhold ist nicht nur Yogalehrerin, sondern auch Physiotherapeutin. Zunächst paddeln wir ein Stück raus auf den See. Dann nehmen wir verschiedene Yoga-Posen ein. Dabei ist Balance gefragt, um nicht vom Board zu fallen! Vom Herabschauenden Hund, in den Yoga-Liegestütz wechseln und dann mit geschlossenen Augen in der Berghaltung tief durchatmen ist eine kippelige Angelegenheit. Ich halte die Yoga-Einheit dank Sissys guter Anleitung durch, ohne in den See zu fallen. Und da Sport hungrig macht, schaue ich mir die Einkehrmöglichkeiten an.