Nachdem der Betrug bemerkt und angezeigt wurde, machten sich die Kriminalpolizisten der Leipziger Ermittlungsgruppe "Schock" in die Spur. Verdeckte Ermittlungen "ergaben Hinweise auf eine Vielzahl weiterer Betrugstaten nach einem anderen Modus Operandi, namentlich auf Betrugstaten durch Phishing Links und damit einhergehend Anrufe angeblicher Bankmitarbeiter", teilte der Leipziger Polizeisprecher Olaf Hoppe mit. Die zu dem Zeitpunkt noch unbekannten Täter hätten zunächst aus dem Ausland agiert, konnten aber später im Raum Leverkusen und in Bremen geortet werden.

Bei Durchsuchungen am Tatort stellten die Beamten Hinweise fest, dass dieselbe Tätergruppe in der Vergangenheit Zehntausende von SMS versandt haben muss, in denen sich der Absender als Kind des Empfängers ausgab und um Kontaktaufnahme per Whatsapp bat. Die Anzahl der Fälle, in denen es zu einer echten Kontaktaufnahme, Geldforderungen und Überweisungen kam, sei nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Beschuldigen sitzen in Untersuchungshaft.