Künstliche Intelligenz hat das Problem verschärft. Denn KI ist nicht nur in der Lage, ganze Spam-Server aufzusetzen, sie schreibt auch bessere Texte als die bisher in auffällig schlechtem Deutsch verfassten Mails.

Dann gucken Sie immer als erstes oben in der Adressleiste, wo die Mail eigentlich herkommt. Das macht man ja bei einem Brief auch so. Erscheint in der Mail schon eine komische Mailadresse als Absender oder auch als Empfänger, ist eigentlich schon alles klar. "Komisch" heißt auch: Die Absenderadresse lautet eben nicht @Bankname.de, sondern kommt mit irgendwelchen Zusätzen daher, wie @Bankname-PIN.com, dann besteht nun wirklich kein Zweifel mehr.