Die Mieterinnen und Mieter im Hochhaus "Lange Lene" in Leipzig haben wieder fließendes Wasser. Die Wasserversorgung sei im Laufe des Mittwochs wiederhergestellt worden, teilte die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (LWB) als Eigentümer der Immobilie auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. In dem Wohnhaus kam es nach einem Brand vergangene Woche zum Ausfall der Wasser- und Stromversorgung. 80 Wohnungen waren ohne Strom und Wasser. Im Hauseingang Nummer 8 floss in 211 Wohnungen kein Wasser mehr.