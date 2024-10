Leipziger Bürgerinnen und Bürger haben über Vorschläge zum neuen Bürgerhaushalt abgestimmt. Laut Stadtverwaltung sind die Top-10-Vorschläge schon in den neuen Doppelhaushalt 2025/2026 aufgenommen worden. Das haben sich die Leipziger am häufigsten gewünscht:

Die Bürgerwünsche kamen durch Aufrufe und vier Bürgerkonferenzen zusammen. Insgesamt waren 350 Vorschläge eingegangen. Nachdem die Stadtverwaltung die geprüft hatte, schrieb sie 15.000 zufällig und repräsentativ ausgewählte Leipzigerinnen und Leipziger an, die anonym online darüber abstimmen konnten. Am häufigsten wurden die oben aufgelisteten zehn Vorschläge genannt. "Danke an alle, die ihre Ideen und Vorschläge eingebracht, abgestimmt und aktiv am Verfahren teilgenommen haben", sagte Finanzbürgermeister Torsten Bonew (CDU).