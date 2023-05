Bei einer Drogenrazzia im Landkreis Leipzig haben Zollfahnder auch eine sechsstellige Summe an Bargeld sichergestellt.

Bei dem Einsatz am Donnerstag hat mehrere Festnahmen gegeben.

Wie schon bei einer Razzia im März in Colditz wurde auch in Leipzig eine Drogenplantage entdeckt.

Dem Zoll ist im Landkreis Leipzig ein Schlag gegen die Rauschgiftszene gelungen. Bei Durchsuchungen am Donnerstag in Bad Lausick und in der Leipziger Eisenbahnstraße wurden nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Zollfahndungsamt insgesamt sechseinhalb Kilo Rauschgift und 100.000 Euro Bargeld sichergestellt. Beide Aktionen stehen im Zusammenhang mit einer Razzia Ende März in Colditz.

Vier Tatverdächtige nach Festnahme wieder frei

Wie die Staatsanwaltschaft am Freitag weiter mitteilte, ist in Bad Lausick ein 25 Jahre alter Mann vorläufig festgenommen worden, in Leipzig drei Männer zwischen 25 und 26 Jahren. Alle vier wurden nach Feststellung ihrer Identitäten wieder freigelassen. An den Durchsuchungen waren insgesamt 120 Einsatzkräfte beteiligt. Auch vier Rauschgifthunde und ein Bargeldspürhund waren demnach zum Einsatz gekommen.

Neben Drogen auch Schmuck, Gold und Bargeld gefunden

In Bad Lausick waren am Donnerstag mehrere Grundstücke und Wohnungen durchsucht worden. Dabei stellten Zollfahnder insgesamt 300 Gramm Marihuana, 50 Gramm Methamphetamin (Crystal) sowie 73.500 Euro Bargeld sicher. Zeitgleich durchsuchten die Fahnder vier Wohnungen in Leipzig und spürten dabei zwei Kilogramm Haschisch, zweieinhalb Kilogramm Marihuana, eineinhalb Kilogramm Amphetamin in Form von Ecstasy-Pillen, zehn Gramm Kokain, 26.500 Euro Bargeld, 50 Gold- und Silbermünzen, eine kleine Indoor-Cannabisplantage mit etwa 20 Jungpflanzen sowie zwei hochwertige Armbanduhren auf.

Nach der Razzia in Colditz im Landkreis Leipzig hatte die Polizei mehrere Kilogramm Drogen sichergestellt und neben einer Indoor-Cannabisplantage eine weitere Spur nach Bad Lausick gefunden.