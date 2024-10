Mit einem Festakt im Gewandhaus, einem Friedensgebet und einem abendlichen Lichtfest hatte die Stadt am Mittwoch an den 9. Oktober 1989 erinnert. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte die Rede zur Demokratie gehalten. Darin warnte er vor Geschichtsmissbrauch und wies auf das Recht auf Demokratie und Frieden in der Ukraine hin. An den Feierlichkeiten in Leipzig hatte auch der Bürgermeister der ukrainischen Partnerstadt Kiew, Vitali Klitschko, teilgenommen.



Entlang des Innenstadtrings auf der historischen Demonstrationsroute waren bis Mitternacht Projektionen, Sound, Tanz und Performance zu erleben.