Weiterhin bedeutsam bleibt auch die berühmte Bronzeplastik "Der Jahrhundertschritt" von Wolfang Mattheuer. Am 30. September 1999 wurde sie feierlich vor dem Forum aufgestellt. Mitten in der Fußgängerzone, stolpern täglich viele Menschen darüber.

Aus Sicht der Direktorin zeigt die Skulptur zwar "die Diffamation durch die Diktaturen des 20. Jahrhunderts". Mit der friedlichen Revolution sei dieser Schritt eigenlich schon abgeschlossen, so Bretschneider. Aber: "Sie mahnt, dass wir Demokratie schützen und dass wir an Demokratie arbeiten."

Am 9. November wird das 25. Jubiläum des Zeitgenössichen Forums mit einer Jubiläumsfeier begangen. Es folgen bis zum Jahresende weitere Veranstaltungen, wie ein Museumsfest für die ganze Familie am 13. Oktober oder das Gesprächs-Forum "Ostflimmern. Wir Wende-Millennials", das sich an die nach der Wiedervereinigung Geborenen wendet.