Das Amtsgericht Leipzig will am Freitag mit einem Urteil den Prozess gegen die Partysängerin Melanie Müller abschließen. Zuvor hatte sich der Prozess verzögert. Nach den Informationen von MDR SACHSEN sollte vor zehn Tagen ein Urteil fallen, doch die einzige Entlastungszeugin fehlte unentschuldigt. Melanie Müller muss sich verantworten, weil sie im September 2022 auf einer Bühne in Leipzig mehrfach den Hitlergruß gezeigt haben soll. Zudem geht es um den Vorwurf des Drogenbesitzes.

Die 36 Jahre alte Sängerin aus Leipzig, die unter anderem in Mallorca auftritt, hatte den Nazi-Gruß-Vorwurf zurückgewiesen. Zudem sagte sie aus, dass die in ihrer Wohnung gefundenen Kleinmengen an Drogen einer Freundin gehört hätten. Dem Richter zufolge muss die gebürtige Oschatzerin am Freitag nicht persönlich erscheinen. Nach der Vernehmung einer Zeugin werden anschließend die Plädoyers und auch das Urteil erwartet.