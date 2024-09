Der Innenstadtring in Leipzig wird am Sonntag autofreie Zone. Im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche sperrt die Stadtverwaltung den Ring von 9 bis 18 Uhr komplett für den motorisierten Verkehr. Das Motto des Tages lautet "Ein Ring für alle".

Anwohnerinnen und Anwohnern soll es laut Ordnungsamt erlaubt sein, über Schleusen an der Gottschedstraße, Grünewaldstraße und der Gerberstraße in den Innenstadtring einzufahren.



Radfahrerinnen und Radfahrer haben die Möglichkeit, in den abgesperrten Bereich einzufahren und auf dem äußeren Ring zu fahren. Dabei sei es wichtig, die allgemeinen Verkehrsregeln sowie die Ampeln zu beachten, da auch Fußgänger und der öffentliche Nahverkehr in diesem Bereich unterwegs sind, hieß es weiter.