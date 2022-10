Um genügend Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete bereitzustellen, ist die Stadt Leipzig auch an anderen geeigneten Objekten im Stadtgebiet interessiert. So auch am Rückkauf eines Grundstücks in der Friederikenstraße im Stadtteil Dölitz-Dösen. Das hatte die Kommune 2014 für eine halbe Million Euro an einen Investor aus Probstheida verkauft.



Im Juni 2022 stimmte der Stadtrat dann für den Rückkauf und einen Kaufpreis von 14,8 Millionen Euro. Die Übernahme ist für Mai 2023 geplant. Jedoch regte sich in den vergangenen Monaten Kritik, weil die Stadt nun einen knapp 30 Mal höheren Betrag für den Rückkauf zahlen soll.