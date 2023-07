Normalerweise geht es in Kleingärten sehr akribisch zu. Da wird geschaut, dass die Hecke nicht zu hoch ist oder dass mehr Gemüse als Blumen angepflanzt werden. Wer da nicht mitspielt, riskiert den Pachtvertrag. Nur zum Thema Toilette schweigt man sich meistens aus. Auch im Kleingartenverein "Gleisdreieck" in Walterhausen will niemand so wirklich darüber sprechen, außer der Vereinsvorsitzende.

Für Toilettenabwasser sind Sickergruben, wie sie zu DDR-Zeiten gab, sind mittlerweile verboten. Bildrechte: MDR/Romy Miska

Wohin mit dem Abwasser?

Christian Mudra heißt er und sagt, dass die Wassertoiletten nicht so gern in den Kleingartenanlagen gesehen würden. Tabuthema sei es in dem Augenblick, in dem sich die Gärtner Gedanken darüber machen, wie sie die Abwässer, sprich Fäkalien entsorgt bekommen. Doch wo geht es hin, das Abwasser?

Sickergruben, wie sie zu DDR-Zeiten Usus waren, sind mittlerweile verboten, weil sie das Abwasser in den Boden leiten. Manchmal entsorgen die Kleingärtner die Fäkalien auf dem Kompost. Doch das ist vielerorts nicht gern gesehen. Andere sammeln ihr Abwasser in Behältern und nehmen es dann mit nach Hause. Dort wird es in der Toilette entsorgt.

In diesem Auffangbehälter sollen die Fäkalien gesammelt werden. Bildrechte: MDR/Romy Miska

Genehmigung des Abwasserzweckverbandes fehlt

In Waltershausen bildete sich eine Arbeitsgruppe "Wassertoilette". Die Idee: auf dem Parkplatz stehen nun Tanks der Marke Eigenbau. Jedes Mitglied der Arbeitsgruppe kann nun das Abwasser direkt vor Ort in den Tanks entsorgen.

Die Tanks werden dann von der Stadtwirtschaft geleert. Im Moment haben sich fünf der 136 Vereinsmitglieder dazu entschieden. Christian Mudra hofft in Zukunft auf mehr. Gegenwärtig ist das System allerdings noch nicht in Betrieb, es fehlt noch die Genehmigung des Abwasserzweckverbandes.

Die Abwassertanks sollen von der Stadtwirtschaft geleert werden. Bildrechte: MDR/Romy Miska