Zahlreiche Triathlonfans haben den Kulkwitzer See in Leipzig am Wochenende zu einer riesigen Open-Air-Arena verwandelt. Rund 1.600 Sportbegeisterte hatten sich laut Organisatoren für den 40. Leipzig-Triathlon angemeldet, hunderte Besucher feuerten sie an.



Erstmals fand die Veranstaltung an zwei Tagen statt. Organisator Sven Bemmann erinnerte im Gespräch mit MDR SACHSEN an die Anfänge des Leipziger Triathlon: "1984 haben Hochschuldozenten den Kulkwitzer See als Triathlon-Areal ausgeguckt und seitdem machen wir ununterbrochen den Triathlon". Für das Jubiläum wurden auch die Sieger der vergangenen 39 Jahre eingeladen, um den Startschuss zu geben und um mitzulaufen.