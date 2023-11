Bildrechte: MDR/Lars Tunçay

Musik-Rechte Weihnachtsmarkt: Leipzig einigt sich mit Gema auf geringere Musikgebühren

24. November 2023, 18:12 Uhr

Der Ärger um die Gema-Kosten für Musik auf Weihnachtsmärkten in Sachsen ist groß. Die Städte müssen aufgrund einer neuen Gebührenberechnung deutlich mehr bezahlen als in den Vorjahren. Nach Verhandlungen mit der Gema haben viele Städte eine geringere Gebühren erkämpft. Auch Leipzig hat sich mit Erfolg zur Wehr gesetzt. Für die Zukunft fordern mehrere Städte in einer Petition verlässliche Gebühren.