Ulrike aus Leipzig hat vor kurzem 1.400 Euro an Online-Betrüger verloren. In ihrem Atelier zeigt die Freiberuflerin am Laptop Screenshots. Zu sehen ist die Wohnungsanzeige, hinter der der Betrug steckte: Eine Altbauwohnung mit zwei separaten Zimmern, Holzfußboden, Wintergarten, Einbauküche und das für unschlagbare 410 Euro Warmmiete. Ulrike sagt: "Ich habe mir diese Anzeige angeschaut und war schon ein bisschen skeptisch, weil das Verhältnis von Warmmiete und Größe der Wohnung doch sehr selten ist in Leipzig."