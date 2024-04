Die Zahl der Einkommensmillionäre in Sachsen ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Das geht aus der Antwort des Finanzministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linken-Landtagsabgeordneten Susanne Schaper hervor. Waren es in Sachsen 2017 noch 345 Millionäre, lag die Zahl 2020 bei 421 Personen. Für 2021 gab das Ministerium 163 Einkommensmillionäre an (Stand 30. Mai), allerdings sei hier die Steuer-Veranlagung noch nicht abgeschlossen, sagte eine Sprecherin auf Anfrage von MDR SACHSEN.