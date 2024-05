Die Dresdner Polizei hat am Donnerstagabend drei Männer in Dresden beziehungsweise Wilsdruff festgenommen. Gegen sie wird den Angaben zufolge wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen erpresserischen Menschenraubs ermittelt.

Die Gruppe soll am Mittwochabend in Dippoldiswalde im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge einen 21-jährigen Mann mit einem Auto entführt haben, um dessen Schulden einzutreiben. Am Donnerstagmorgen sei bei Angehörigen des Entführungsopfers ein Anruf mit einer Lösegeldforderung eingegangen. Laut Polizeidirektion Dresden ist daraufhin mit Ermittlungen und der Fahndung begonnen worden.

Aufgrund der Entführung sei auch die Verhandlungsgruppe des Landeskriminalamtes Sachsen (LKA) hinzugezogen worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, trafen Beamte den 21-Jährigen am Donnerstagmittag unverletzt in Glashütte an. Er sei allein in der Innenstadt unterwegs gewesen. Offensichtlich hatten ihn die Beschuldigten zwischenzeitlich wieder freigelassen.