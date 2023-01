5G Plus Sachsen will beim schnellen Internet endlich durchstarten

Laut Vodafone bieten 5G Plus-Netze, auch 5G Standalone genannt, aufgrund ihrer hohen Bandbreite von bis zu 1.000 Megabit pro Sekunde und niedrigen Latenzzeiten (sogenannte Ping-Zeiten) die Möglichkeit zu "Echtzeit-Kommunikation" im Bereich Mobilfunk. Im Gegensatz zu bisherigen 5G-Technologien ist sie komplett unabhängig von der bestehenden LTE-Infrastruktur (das bestehende 4G-Netz).



"Immer dann, wenn Daten in Echtzeit übertragen werden müssen, ist diese vollständige Form von 5G dringend notwendig", heißt es aus dem Konzern. "Die Sachsen können dann noch schneller mit ihren Smartphones im Netz surfen und zusätzlich Daten verzögerungsfrei übertragen. So werden neue Anwendungen in der Augmented und in der Virtual Reality in höchster Qualität möglich. Künftig können sich Autos mit der neusten Mobilfunk-Technologie in Echtzeit gegenseitig vor Gefahren warnen. Auch die in Sachsen ansässige Industrie profitiert, weil sich Roboter und Maschinen so künftig aus der Ferne steuern lassen."