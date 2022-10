Frage: Frau Stückrad, warum interessieren Sie sich für Ossis, die laut schimpfen?

Juliane Stückrad: Die Antwort gelingt nur mit einem Blick in die Vergangenheit. Nach meinem Studium der Ethnologie bin ich für eine Grabung im Elbe-Elster-Kreis gelandet. Dort schlug mir eine Wut und ein Frust entgegen, die ich so noch nicht kannte. Dem wollte ich auf den Grund gehen. Ich wollte herausfinden, warum sich so viele Menschen dort kritisch äußern. Ich wollte ihre Lebenswelten kennenlernen. Also nahm ich mir viel Zeit für Beobachtungen und Gespräche.

Juliane Stückrad interviewte Ostdeutsche mit ihren Lebensläufen und biographischen Höhen und Tiefen. Bildrechte: Susanne Schleyer

Sie haben dort das erste Mal Frust erlebt?

Ja. Ich komme aus dem Osten, aus Thüringen und habe in Leipzig studiert. Im Elbe-Elster-Kreis wollte ich nur einige Monate lang jobben, um mir Geld für eine Südamerika-Reise zu verdienen. Es war wie ein Kulturschock, ich habe eine Fremdheit im eigenen Land gespürt, die ich noch nicht erlebt hatte. Das wollte ich natürlich auflösen. Dabei bemerkte ich hinter rauen Fassaden eine unglaubliche Bedürftigkeit. Aus einem Grabungsaufenthalt in Südbrandenburg sind übrigens sieben Jahre geworden. Ich lernte dort meinen Mann kennen, bekam meine Kinder versuchte, die Menschen verstehen.

Warum erforscht eine Volkskundlerin die ostdeutsche Seele? Betrachten Sie die Ostdeutschen als eigenes Völkchen?

Scheinbar hat sich in Ostdeutschland eine eigene Kommunikationskultur entwickelt. In einer Diktatur gewöhnt man sich eben an, anders zu kommunizieren als in einer freiheitlichen Gesellschaft. Meine These ist: In Ostdeutschland gibt es eine eigene Unmutskultur.

Eine eigene Unmutskultur?

Ja, eigentlich ist das auch logisch. Wenn man in einer Diktatur Kritik übt, ist das durchaus gefährlich. Aber man bekommt eine Reaktion, hat das Gefühl, dass man wahrgenommen wird. Diese Wirksamkeit der eigenen Worte hat sich jedoch enorm geändert. Mir ist dazu ein Satz in Erinnerung geblieben: 'Heute kannste alles sagen, doch keiner interessiert sich dafür.' In diesem Satz steckt die Erfahrung, dass es einen Umbruch in der Kommunikation gab. In einer Diktatur sind Worte verbindlich.

… und heute beliebig?

Es gab 1989 einen kurzen Moment, in dem mit Worten ein System zu Fall gebracht wurde. Dieses Zeitfenster schloss sich jedoch schnell. In der Umbruchszeit verkehrte sich diese neu erfahrene Selbstwirksamkeit oft ins Gegenteil. Viele Menschen fühlten sich machtlos, ungehört, oft mit ihrer damaligen Arbeitslosigkeit und dem Neuanfang allein gelassen. Die Hartz-IV-Demonstrationen 2004 waren ein Versuch, an die Energie von 1989 anzuknüpfen. Doch schon da hatten viele das Gefühl, nicht mehr gehört zu werden.

Warum sind Sie sich so sicher?

Das erzählten mir viele Protagonisten in den Gesprächen. Bei einer Arbeitslosigkeit von 24 Prozent empfanden es viele im Elbe-Elster-Kreis als unpassend, Hartz IV einzuführen und alles mit der Maxime "fördern und fordern" zu lösen. Die Menschen hatten oft ihre Lebensgrundlage verloren. Das war kein Problem der Förderung - abgesehen davon, dass es wenig Stellen gab, auf die befördert werden konnte. In dieser Zeit ist die Erfahrung entstanden, dass die eigenen Worte beliebig sind, dass sie nichts mehr zählen, dass sie nicht gehört werden. Daraus entstand die Neigung, drastisch und provokant aufzutreten.

Damit erklären Sie die Wut im Osten?