Staubig peitscht der Sand in die Höhe, als sich der Bagger tief in das karge Feld gräbt – mitten auf einem Acker nördlich von Treptitz nahe Oschatz. Kaum vorstellbar, dass unter dem sandigen Boden eigentlich ein Bach fließt, der jetzt mit schwerem Gerät wieder freigelegt werden soll. Im Laufe des letzten Jahrhunderts sei die Tauschke begradigt und mit Rohren unter die Erde gelegt worden, um Ackerfläche zu gewinnen, erklärt Andreas Kuhne, Flussmeister bei der Landestalsperrenverwaltung Sachsen. Ziel war es, das Wasser schnell abzuleiten. Nicht nur in trockenen Sommern wie diesem ist das ein Problem.

Eingemauerte und verrohrte Flüsse sind häufig ein Grund für mangelnde Gewässerqualität. Seit Jahren ist das in Sachsen ein Problem. Nur 6,6 Prozent der Fließgewässer waren zuletzt in gutem oder sehr gutem ökologischen Zustand.



Am besten sieht es noch im Erzgebirge und im Vogtland aus. Bei den Seen sind immerhin 43,3 Prozent in mindestens gutem Zustand. Das geht aus einer Analyse des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie hervor. "Wir sind alles andere als zufrieden damit, dass wir nicht einmal sieben Prozent unserer Fließgewässer in einem guten ökologischen Zustand haben," gibt Sachsens Umweltminister Wolfram Günther von den Grünen zu.