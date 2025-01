Bildrechte: IMAGO / Hanke

Landratswahl Wer folgt auf Dirk Neubauer? Mittelsachsen wählt neuen Landrat

Hauptinhalt

26. Januar 2025, 08:00 Uhr

Ein Landrat wird in Sachsen für sieben Jahre gewählt. Doch in Mittelsachsen legte Dirk Neubauer nach gut zwei Jahren das Amt nieder. Als Gründe nannte er persönliche Bedrohungen von Rechts und fehlende Durchsetzungsmöglichkeiten gegen eine konservative Mehrheit in der Region. Für seine Nachfolge stellen sich am Sonntag vier Männer und eine Frau zur Wahl.