Eine Petition, die sich für den Verbleib von Landrat Dirk Neubauer (parteilos) in seinem Amt einsetzt, bekommt immer mehr Zuspruch. Binnen zehn Tagen haben bereits mehr als 18.000 Menschen unterschrieben. Die Initiatoren der Petition wollen Neubauer nach eigener Aussage umstimmen und ihm den Rücken stärken.

In der Online-Petition steht, dass er ein Landrat sei, der sich Problemen stelle. "Wir haben ihn als zugewandten Landrat erlebt. Als Landrat, der engagiert und ideenreich Lösungen sucht" heißt es in der Petition. Die Petenten wollen nicht schweigen, wenn andere von Neonazis bedroht werden, heißt es in der Petition.