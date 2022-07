Wahl-Ticker Sachsen Bürgermeister- und Landratswahlen: Jetzt wird ausgezählt

Sachsen hat gewählt: In 24 Städten und Gemeinden sowie sechs Landkreisen haben Bürgerinnen und Bürger am Sonntag ihre Stimme abgegeben. Ergebnisse, Hintergründe und Reaktionen zu den Abstimmungen in Sachsen, die in der großen Überzahl zweite Wahlgänge waren, finden Sie in unserem Ticker.