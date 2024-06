Zum guten AfD-Ergebnis in Ostdeutschland sagte Träger, es gehe inzwischen nicht mehr um die Frage, ob die AfD bei den Wahlen auf Platz 1 oder 2 komme, sondern wie groß ihr Abstand zu den anderen Parteien sei. Je "ländlicher" die Region werde, desto besser falle das Ergebnis für die AfD aus. Dort würden sogar bis zur Hälfte der Menschen die Partei wählen. "Das ist in dieser Dimension vielleicht nicht erwartbar gewesen", sagte Träger.

Die CDU ist auch selber daran schuld, dass sie in Sachsen in den Umfragen nicht bei 40 Prozent liegt, sondern nur bei 30 Prozent.

Lange Zeit war die sächsische CDU die dominierende Kraft in den ländlichen Regionen des Freistaates, erinnerte der Politikwissenschaftler. Auch dort könne sie momentan nicht reüssieren - also große Erfolge für sich verbuchen. "Die CDU muss sich fragen, was sie bis zur Landtagswahl noch ändern kann. Die Union kann offensichtlich nicht vom Frust auf die Ampel (die Bundesregierung, Anm. d. Red.) profitieren - zumindest in Sachsen nicht."