134 Millionen Euro will das Land Sachsen den finanziell schwachen Landkreisen als Nothilfe zur Verfügung stellen - rund zehn Millionen Euro für jede der drei kreisfreien Städte und zehn Landkreise. Diese Finanzspritze ist Teil eines zwischen der Regierung und den kommunalen Spitzenverbänden beschlossenen Rettungspaketes. Das Gesetz, das die Auszahlung der Sonderhilfe im laufenden Haushalt möglich machen soll, wurde am Freitag im Landtag mit Sachverständigen in einer Anhörung beraten.