Der CDU-Politiker Robert Clemen ist erneut Abgeordneter des Sächsischen Landtags. Wie das Parlament am Dienstag mitteilte, rückt der 55 Jahre alte Leipziger für den bisherigen innenpolitischen Sprecher der CDU-Fraktion, Rico Anton, nach. Der hat sein Mandat am 1. August niedergelegt und arbeitet nun als neuer Landrat im Erzgebirgskreis .

1999 zog er erstmals in den Landtag ein. 2014 verpasste er den Wiedereinzug in das Parlament, als er seinen Wahlkreis an Juliane Nagel (Die Linke) verlor. Drei Jahre später kehrte Clemen aber als Nachrücker ins sächsische Parlament zurück.