In Sachsen sind CDU, BSW und SPD erstmals zu einem gemeinsamen Treffen zusammengekommen, um Möglichkeiten für ein Regierungsbündnis auszuloten. In der Staatskanzlei in Dresden sollte es zunächst um ein weiteres Kennenlernen und gemeinsame thematische Schnittmengen gehen. Alle Seiten sprachen von einer Vorstufe zu möglichen Sondierungsgesprächen. Jede Partei stellte fünf Vertreter. Auf Seiten der CDU waren laut Landesparteizentrale unter anderem Landeschef und Ministerpräsident Michael Kretschmer und Fraktionschef Christian Hartmann dabei.