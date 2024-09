Was Sachsen jetzt braucht

Es braucht nicht nur Ideen für dieses Land, sondern auch eine neue Aufbruchstimmung. Wie sagte Michael Kretschmer? Zuerst braucht es eine Koalition für die Menschen in diesem Land. Umfragen zeigen auch, dass davon viele gar nicht mitgestalten wollen.



Trotzdem oder gerade deshalb müssen die Möglichkeiten dafür größer werden. Vor allem in den Kommunen, dort, wo Menschen unmittelbar spüren, dass ihr Mitgestalten wirken kann. Dort, wo am ehesten sichtbar wird, wie es sich auswirkt, wenn Menschen in einen Ort mitmachen und wenn sie es in einem anderen nicht tun. Dafür braucht es endlich mehr Gestaltungsspielraum vor Ort – und da sind wir wieder bei den Dauerversprechen: auskömmliche Finanzausstattung und Entbürokratisierung.

Ideen gegen Angst finden

Dazu braucht es eine Regierung mit einer gemeinsamen Idee für Sachsen, bei allen politischen Unterschieden. Wenn kleinlicher Streit das öffentliche Bild dominiert - das sehen wir in Berlin und in Sachsen - sinkt das Vertrauen der Menschen in diese Regierungen.