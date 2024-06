Kollektives Atmen – eine meditative Erfahrung mit Gemeinschaftssinn

Dort, in der Werkstatt des Künstlers, sei man auf ein weiteres Projekt von Jeppe Hein aufmerksam geworden: "Breathe with me", "Atme mit mir", ein kollektives Atmen, bei dem jeder seinen Atemzug mit einem dicken blauen Pinselstrich visualisiert. Der Künstler hatte das ursprünglich für sich entwickelt, um eine persönliche Krise, ein Burnout zu bewältigen.

Seitdem lädt er andere dazu ein, diese meditative Erfahrung mit ihm zu teilen. Auch das kam in Jahnsdorf gut an. Bei einem Dorffest im März wurden so unzählige Leinwände bemalt. Für den Bürgermeister der Gemeinde, in der 5.000 Menschen in vier Dörfern wohnen, ein wichtiger Auftakt, bevor die Gemeinschaftsbank aufgestellt wurde.

Kunst in Jahnsdorf lädt zu Begegnung und Beteiligung ein

Bürgermeister Alberecht Spindler meint, dass sich in den Ergebnissen der Kommunal- und Europawahl eine Grundfrustration der Bevölkerung zeigt, darüber, dass man politische Entscheidungen einfach präsentiert bekäme und hinnehmen müsse. Mit dem Projekt "Breathe with Me" gebe es jedoch die Chance, dass sich mehr Menschen beteiligten und dadurch eine höhere Akzeptanz für das Kunstwerk gefördert werde