Die Zahl der Fälle von Afrikanischer Schweinepest (ASP) in Sachsen ist rückläufig. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, ist die Tierseuche auf Gebiete in den Landkreisen Görlitz, Bautzen und Meißen zurückgedrängt worden. Die Schweinepest habe sich nicht weiter nach Sachsen oder in Teile der Bundesrepublik ausbreiten können.

"Gemeinsam haben wir es geschafft, die Ausbreitung der Tierseuche zum Stillstand zu bekommen und eine weitere Ausbreitung gen Westen und Süden zu verhindern", sagte Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD). Dennoch sei eine weitere Eindämmung notwendig.

ASP noch nicht von Wildschweinen auf Hausschweine übertragen

Nach Angaben von Köpping wurde es bisher verhindert, dass das ASP-Virus auf Hausschweine übertritt. Zeitweise gab es ein Auslaufverbot für Hausschweine in gefährdeten Gebieten. Dazu verfolgt das Land Sachsen einen mehrstufigen Plan.

Knapp 800 Kilometer Absperrzäune wurden errichtet, um die ASP einzudämmen, weitere knapp 100 Kilometer seien im Bau. Um verendete Wildschweine aufzuspüren, seien 36 Spürhunde speziell ausgebildet worden. Zudem unterstützten 15 Drohnen die Suche nach toten Tieren.

60 Millionen Euro fließen in ASP-Bekämpfung

In den vergangenen drei Jahren flossen rund 30 Millionen Euro in die ASP-Bekämpfung. In diesem Jahr seien weitere 30 Millionen Euro durch den Freistaat bereitgestellt worden. Aufgrund der hohen Ausgaben drängen die Bundesländer darauf, dass sich der Bund an den Kosten beteiligt.