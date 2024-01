In Sachsen sind für Sonntag und Montag in elf Städten Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und gegen die AfD angekündigt worden. Anlass der Proteste ist ein geheimes Treffen von AfD- und CDU-Politikern mit Unternehmern und Rechtsextremen in Potsdam, bei dem Massendeportationen aus Deutschland geplant wurden. Öffentlich wurden die Pläne durch eine Investigativ-Recherche des Journalisten-Netzwerks Correctiv. Gegen rechts protestierten zuletzt Zehntausende buhndesweit. Auch in Leipzig und Dresden hatten diese Woche bereits Tausende gegen die AfD und die konservative Werteunion demonstriert.