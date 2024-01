In Dresden sind am Sonntag Hunderte gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie auf die Straße gegangen. Mit Plakaten und Transparenten wie "Buntes gegen Braunes", "Nationalismus abwählen" oder "Nazis raus aus den Parlamenten" zogen sie am Nachmittag durch die Altstadt. Laut Polizei haben sich rund 950 Personen an der Demonstration beteiligt. Zu Störungen sei es nicht gekommen. Die Klimaschutzgruppe Fridays for Future (FfF) bezifferte die Zahl der Teilnehmenden auf "etwa 2.000".

Bildrechte: FfF

Mehrere Bündnisse haben zur Demo aufgerufen

Mehrere Bündnisse hatten zu der Demonstration "Demokratie verteidigen!" aufgerufen, darunter auch linke und grüne Jugend, Jusos und der Studierendenrat der TU Dresden. "Auch wenn die AfD so tut, als wäre sie eine demokratische Partei, so ist ihr Ziel doch, unsere Demokratie abzuschaffen", hieß es in einer FfF-Mitteilung mit Verweis auf aktuelle Recherchen des Recherchenetzwerks Correctiv.

