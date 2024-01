Der Tarifstreit zwischen der Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) und mehreren Eisenbahnunternehmen dauert an. Von Dienstagabend bis Freitag sind Gewerkschaftsmitglieder zum Streik aufgerufen. Los geht es zunächst im Güterverkehr, ab Mittwoch wird auch der Personenverkehr bestreikt.

In Sachsen betrifft das insbesondere Fahrgäste der Deutschen Bahn, der Mitteldeutschen Regiobahn sowie der City-Bahn Chemnitz. Auch bei anderen Betreibern kann es zu Einschränkungen kommen, wenn beispielsweise Fahrdienstleiter sich an Streiks beteiligen. Es fallen etliche Verbindungen aus .

Der Fernverkehr der Deutschen Bahn wird an den drei Streiktagen nur stark eingeschränkt möglich sein, wie das Unternehmen mitteilte. Dresden, Riesa, Chemnitz und Freiberg dürften bis Freitag vom Fernverkehr weitestgehend abgekoppelt werden. Stand Dienstagmittag sind für Mittwoch ganze zwei ICE-Fahrten zwischen Dresden und Leipzig (weiter Richtung Frankfurt am Main) geplant. In Leipzig sollen, wie bei vorherigen Streiks, zumindest einige ICE-Verbindungen auf der Nord-Süd-Route angeboten werden.