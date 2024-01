Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat Beschäftigte etlicher Verkehrsbetriebe in Sachsen für Freitag zum Streik aufgerufen. Wie die Gewerkschaft mitteilte, betrifft das die Dresdner Verkehrsbetriebe, die Chemnitzer Verkehrs AG, die Städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau, die Plauener Straßenbahn und Leipziger Verkehrsbetriebe. Ferner sind die Fahrer in Regionalbus-Betrieben in der Kreisen Zwickau, Erzgebirgskreis, Mittelsachsen, Meißen, Sächsische Schweiz/Osterzgebirge, Bautzen und Görlitz zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Fahrgäste der Stadt- und Regionalverkehre müssen mit erheblichen Behinderungen rechnen. Im Freistaat geht es dabei vor allem um bessere Arbeitsbedingungen. Die Beschäftigten profitieren hier schon von den Abschlüssen im öffentlichen Dienst , die im vergangenen Frühjahr ausgehandelt worden waren.

Bereits am Donnerstag müssen sich Flugreisende auf Ausfälle einstellen. Verdi hat das Personal der Luftsicherheit an den meisten großen Flughäfen zum ganztägigen Streik aufgerufen - auch in Dresden und Leipzig/Halle. Das betrifft laut Gewerkschaft Mitarbeitende der Fluggastkontrolle, in der Personen- und Warenkontrolle, der Frachtkontrolle sowie in Servicebereichen. An den Flughäfen Dresden und Leipzig/Halle sind ferner alle Beschäftigten der Mitteldeutschen Flughafen AG zum Streik aufgerufen - wie bereits Anfang der Woche.