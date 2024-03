Warum gibt es zwei Tarifverhandlungen für den Nahverkehr in Sachsen? Für den Regionalverkehr sind in den Ländern des MDR-Sendegebiets zwei Arbeitgeberverbände zuständig. In Sachsen laufen aktuell die Verhandlungen mit einem der Arbeitgeberverbände, dem AVN Sachsen (Arbeitgeberverband Regionalverkehr). Diesem Verband gehören Unternehmen an, die den regionalen Nahverkehr mit Bussen und Bahnen abdecken (u. a. der Regionalverkehr in Westsachsen, dem Erzgebirge und der Sächsischen Schweiz, sowie die Verkehrsgesellschaften in Meißen, Hoyerswerda und Görlitz). Hier wird aktuell verhandelt und ab Donnerstag gestreikt.



Daneben gibt es den KAV (Kommunaler Arbeitgeberverband), der in allen Bundesländern Verhandlungen mit Verdi führt. Dieser Verband vertritt die Städtischen Nahverkehrsbetriebe (in Sachsen etwa die Leipziger und Dresdner Verkehrsbetriebe, die Chemnitzer Verkehrs-AG, sowie weitere Unternehmen). Hier sollten die Verhandlungen am Mittwoch fortgesetzt werden, wurden aber abgesagt.